Ook Elan houdt basisscholen dicht: 21 locaties in Noordwest-Fryslân

"Om zowel leerlingen als medewerkers niet onnodig bloot te stellen aan mogelijk besmettingsgevaar, is dit besluit genomen", schrijft directeur-bestuurder Mark Vrolijk in een brief aan ouders en verzorgers. "Mocht het zo zijn dat u door dit besluit in de problemen komt met de opvang van uw kind, dan kunt u contact opnemen."

De onderwijsgroep zal nu nadenken over thuisonderwijs. Daarover komen ze in de loop van de komende week met meer informatie. Er vallen 21 basisscholen onder Elan. Die scholen staan in Hijum, Stiens (2), Ferwert, Hallum, St.-Annaparochie (2), St.-Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Minnertsga, Franeker (3), Beetgumermolen, Berlikum, Deinum, Dronrijp, Marsum, Menaldum, Ried en Tzummarum.

Al meer scholen dicht

Eerder besloten schoolgemeenschappen Arlanta, Noventa, PCBO Dantumadiel en ROOBOL al om de deuren van hun scholen dicht te houden tot 30 maart.