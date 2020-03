Friezen in buitenland waarschuwen voor coronavirus

Spanje

In Spanje woont oud-toplobbyist Wytze Russchen. In zijn woonplaats Barcelona is het nu muisstil. Er gebeurt eigenlijk niets meer sinds de premier zondag de noodtoestand heeft uitgeroepen. Volgens Russchen is het een grote klap voor de economie. Er komen geen toeristen meer, terwijl er veel mensen van het toerisme leven. Toch is er ook in Spanje veel verbinding. Zo stonden veel Spanjaarden zaterdag op de balkons en in de straten en brak er spontaan een applaus uit in het hele land: dat was voor de hulpverleners.

Russchen: "Het brengt mensen ook tot creativiteit om te kunnen overleven." De tijd doorkomen is wel een probleem. Eropuit gaan kan niet meer. Zonder goede reden op straat zijn kan een boete opleveren van 3.000 euro. Maar Russchen heeft een hond, en die moet ook worden uitgelaten. "Ik moet nog uitvinden wat ik wel en niet mag." Russchen is blij dat het centrale gezag nu de leiding neemt in het land. Dat zorgt voor duidelijkheid bij de bevolking.