Voortgezet Onderwijs Piter Jelles en Simon Vestdijk dicht tot en met woensdag

Alle scholen voor voortgezet onderwijs van Piter Jelles en Simon Vestdijk blijven in ieder geval tot en met woensdag dicht. Het college van bestuur van de grote scholengemeenschap met 15 vestigingen in het noorden van Fryslân, heeft dit zondag besloten. De leiding komt daarmee terug op het besluit van zaterdag om in eerste instantie op maandag wel open te gaan.