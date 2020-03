Ooststellingwerf krijgt nieuwe partij met link naar Forum voor Democratie

De nieuwe partij is een initiatief van de 49-jarige ondernemer Ben Oostra, de zoon van de eerdere VVD-wethouder met dezelfde naam in Ooststellingwerf. Hij vindt dat er iets moet gebeuren aan de politieke onrust in de gemeente. Oostra heeft ook felle kritiek op de gang van zaken rondom het Biosintrum, dat financieel in zwaar weer verkeert. Hij vindt dat burgemeester Harry Oosterman moet opstappen.

Oostra zegt dat ondernemers en oud-ondernemers zijn nieuwe partij steunen. Wie dat precies zijn, zal binnenkort duidelijk worden, zo zegt hij.

Bij de Statenverkiezingen in 2019 kreeg Forum voor Democratie in Ooststellingwerf de meeste stemmen. Oostra denkt op grond daarvan dat het bij de verkiezingen in 2022 haalbaar is om vier raadszetels te pakken.