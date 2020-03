De oorlog in Friese foto's: "Sterven en overleven"

Achter de Grote Kerkstraat in Leeuwarden ligt de A.S. Levissonstraat. Die straat is genoemd naar Abraham Salomon Levisson (1902-1946), opperrabbijn van Fryslân en Drenthe. Hij is geboren in Den Haag, maar komt in 1935 naar Leeuwarden. Levisson gaat in de bezettingstijd vaak naar het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst. Daar protesteert hij tegen de wijze waarop er met zijn gemeenteleden wordt omgegaan. Na verloop van tijd mag hij niet meer in het gebouw komen.

'Rabbijn Vreugde'

Vanaf 1938 neemt hij de geestelijke verzorging van Joodse vluchtelingen uit Duitsland op zich. Levisson staat bekend als onbaatzuchtig en eenvoudig. De vluchtelingen noemen hem 'Rebbe Simche' ('Rabbijn Vreugde'). Aanvankelijk geeft hij Joodse mensen het advies om niet onder te duiken, 'omdat God ons ook in Polen kan beschermen'. Maar in 1943 pakt de bezetter Levisson zelf op. Hij komt in Westerbork en Bergen-Belsen terecht. Vervolgens moet hij op de trein naar Tröbitz. Als Russische soldaten bij aankomst de wagon openen, wordt Levisson dood aangetroffen.