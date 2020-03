VIDEO: Kerkdienst bij Omrop Fryslân

In Fryslân vervallen de komende weken bijna alle kerkdiensten in verband met het coronavirus. Om de Friezen toch een kerkdienst te laten beleven, zond Omrop Fryslân deze zondag daarom live een dienst uit. Deze kerkdienst werd gehouden in de Martinikerk in Franeker. Voorganger was dominee Sytze Ypma; Jochem Schuurman was de organist. Een deel van It Kwartettekoar werkte mee aan de dienst.

Bekijk de kerkdienst hieronder: