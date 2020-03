LIVEBLOG: Restaurants leeg; topdrukte bij coffeeshops

Een leerling uit de onderbouw van basisschool De Librije in Gorredijk heeft griepverschijnselen, nadat hij in contact is geweest met een coronapatiënt. Op dat moment was niet duidelijk dat die andere persoon besmet was met het virus. De leerling is met familie in thuisquarantaine gegaan. Het is niet duidelijk of de leerling het virus echt heeft, omdat de GGD geen testen meer uitvoert bij kinderen. Daarmee willen ze testkits bewaren. "Meerdere leden van dit gezien hebben op dit moment griepsymptomen na contact met de coronapatiënt en zijn op school geweest", schrijft het schoolbestuur aan de ouders.

De school werkt momenteel aan lesmethoden op afstand. Ze maken nog bekend hoe dat dan precies werkt.

De eerste twee coronapatiënten in Fryslân waren een man en een vrouw uit Gorredijk.