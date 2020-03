LIVEBLOG: Rechtbanken dicht en dubbel gevoel bij horeca

eetcafe_het_leven

Met een lach en een traan... Na regen komt zonneschijn... Bij ons is het glas nooit half leeg, maar half vol! We hebben onze koelingen goed nagekeken en alles wat zonde is om weg te gooien, hebben we even geportioneerd, sommige dingen even gevacumeerd en zetten we morgen op onze terras tafels klaar om te worden opgehaald... ophalen kan door mensen die wat minder bedeeld zijn en toch zin hebben in wat gezonde verse producten. Alles zal tussen 13.00 en 16.00 op de tafels klaar staan. Alles wat na 16.00 nog op de tafels staat zullen we helaas weg gooien. Ken je iemand voor wie dit misschien wat is, laat het diegene even weten aub! Dan maakt u diegene en ons er erg blij mee.