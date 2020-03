Coronavirus desastreus voor Friese horeca: "Allerhoogste alarmfase"

Failliet?

De maatregelen van de overheid duren in ieder geval tot en met 31 maart. Van de Erve is bezorgd over de toekomst van de horeca."We kunnen alleen maar gissen wat er gaat gebeuren, maar ik maak me wel ernstige zorgen dat we als grootste werkgever van Fryslân failliet gaan met zijn allen. Dan hebben we geen horeca meer om de gasten te ontvangen. Dat is dramatisch."

Maandag zal Van de Erve met de andere bestuursleden van de Koninklijke Horeca Nederland om tafel. Ze hopen daarna in gesprek met de provincie en gemeente te gaan om te kijken hoe ze het met elkaar op kunnen lossen. "Van restaurant tot café. Allemaal krijgen ze harde klappen. Waar het eindigt, weet ik niet", Vraagt Van de Erve zich af. Hij heeft noch wel een tip voor Friezen: "De consument kan ons helpen door gewoon te komen eten. Dat is veilig, als je de richtlijnen van het RIVM volgt. Kom alsjeblieft gewoon gezellig eten, daar help je ons in ieder geval al mee."