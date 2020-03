Vier koepels sluiten basisscholen, ook Nordwin College dicht

De koepel heeft 22 basisscholen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Die zitten in Dokkum, Bornwird, Westergeest, Hantumhuizen, Ee, Metslawier, Engwierum, Kollumerzwaag, Kollumerpomp, Oudwoude, Ternaard, Kollum, Burum, Paesens, Munnekezijl, Niawier en Oosternijkerk. Hoelang de scholen dichtblijven is nog niet bekend.

Nog meer basisscholen dicht

Naast Arlanta hebben ook de koepels die vallen onder de stichting ROOBOL met dertien basisscholen in Noord- en Oost-Fryslân (Holwerd, Buitenpost, Boelenslaan, Harkema, Kootstertille, Dokkum, Damwâld, Feanwâlden, De Westereen, Kollum, Surhuisterveen en Twijzelerheide), de stichting Noventa met elf basisscholen (Surhuisterveen, Gerkesklooster, Buitenpost, Kootstertille, Twijzel, Twijzelerheide, Drogeham, Harkema, Surhuizum en Augustinusga) en PCBO Dantumadiel (Broeksterwâld, De Westereen, Feanwâlden, Wâlterswâld, Rinsumageast en Damwâld) zijn tot 30 maart dicht.

De scholen vragen in een brief om begrip voor de situatie. Ouders wordt gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. De scholen willen in beperkte mate kinderen opvangen, maar die mogen dan niet ziek zijn. Het gaat met name om kinderen van zorgpersoneel of mensen die op andere cruciale plekken in de maatschappij werken.

Moeilijke beslissing

"Het was een moeilijk besluit, omdat we het niet helemaal met elkaar eens waren", zei Gert van Tol van PCBO Dantumadiel na het sluiten van de koepels in Noord- en Oost-Fryslân. "De doorslag was dat we in één gebied geen verschillende keuzes willen maken."

De koepels onderzoeken de mogelijkheden voor alternatief onderwijs. "We zijn naar het kijken naar de mogelijkheden om een digitale vorm van thuisonderwijs aan te bieden."

Nordwin ook dicht

Het Nordwin College met locaties in Buitenpost, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen gaan drie dagen dicht, van 16 tot en met 18 maart. De locaties zelf blijven wel open en de schoolexamens gaan ook door, maar er wordt geen les meer gegeven.

Medische specialisten willen alle basisscholen sluiten

De Federatie Medische Specialisten (FMS) zette zaterdagmiddag al vraagtekens bij de beslissing van de regering om de scholen open te houden. "Vele artsen vragen ons om te pleiten voor het sluiten van de scholen. Moeten we niet het zekere voor het onzekere nemen en per direct alle scholen sluiten? Wij denken van wel," zei KNO-arts en Federatie-voorzitter Peter Paul van Benthem.

"Wij vragen de politiek om het maximale te doen wat nodig is. Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is er voldoende onderbouwing van het besluit dat de kinderen niet veel bijdragen aan de transmissie van het virus?"