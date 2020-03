ONS Sneek komt met voetbalchallenge in tijd van coronavirus

De eerste challenge staat al online, en is meteen door een hoop leden gedaan. Eén daarvan is Beau, de zoon van trainer Patrick. Hij speelt in het team van onder 11 en baalt dat hij niet kan voetballen door het coronavirus. "Maar de challenge maakt een hoop goed," zegt Beau. Hij houdt de bal meer dan 15 keer hoog in de eerste opdracht. "Nu kunnen we op zaterdag toch nog wat fanatiek doen. Die prijs ga ik winnen en dan sta ik in april weer vol goede moed op het veld."