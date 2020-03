Noppert bereikt halve finale op zevende Players Championship

Noppert haalde de finale na overwinningen tegen onder andere oud-wereldkampioen Rob Cross (6-5), de sterke Pool Krzysztof Ratajski (6-2) en Daryl Gurney, de Noord-Ier die uitkomt in de Premier League (6-0).

In de halve finale haalde Noppert een goed niveau met een gemiddelde van 103, maar Aspinall was net iets beter met een gemiddelde van maar liefst 105.5. Morgen staat in Barnsley het achtste Players Championship op het programma.