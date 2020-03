Epke over wereldbeker Baku: "Voor de Spelen had ik wel wat risico overgehad"

Zonderland wilde in Baku zijn koppositie in het wereldbekerklassement verstevigen. De winnaar van de wereldbeker plaatst zich voor de Olympische Spelen. Zonderland zijn enigste concurrent, de Japanner Hidetaka Miyachi, deed niet mee in Baku. "Ik ben nog altijd niet 100 % zeker van mijn Olympische ticket. De wedstrijd is nu verplaatst naar juni. As Miyachi daar wel weer meedoet, moeten we er toch nog weer om strijden. Dat betekent dat ik in juni op topniveau moet zijn, en een maand later bij de Spelen in juli weer. Dat kan wel, maar het is wel moeilijk."

Pandemie al honderd jaar niet meer gezien

Wat Zonderland betreft had de finale door mogen gaan. "Ik en de andere turners zaten al bij elkaar in Baku. En ook het aantal toeschouwers is bij deze wedstrijden niet groot. Ik begrijp het wel, want de overheid zegt alles af. Maar als het had betekent dat ik me zo had kunnen plaatsten voor de Spelen, daar had ik wel wat risico voor overgehad."

De rekstokspecialist is intussen weer in Nederland, en dat was bijna niet gelukt. "Wij hadden één van de laatste vliegtuigen die nog op schema vlogen. Daarna zijn er een hoop vluchten aangepast."

Als dokter kijkt Zonderland ook vanuit zijn vakgebied naar het coronavirus. "Een dergelijke pandemie hebben we al honderd jaar niet meer gezien. Het is wat, met alle consequenties die het met zich meebrengt. Volgens mij staan we ook nog maar aan het begin. Het is heel moeilijk om een voorspelling te doen hoe dit zich zal ontwikkelen.