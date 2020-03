Coronapatiënt Pytrik Hiemstra: "Ik voel me goed"

Op wintersport in Oostenrijk met vrienden heeft hij waarschijnlijk het virus opgelopen. De mannen hadden tijdens hun vakantie contact met vrouwen uit Amstelveen, die later het virus bleken te hebben. Enkele dagen later testte ook Hoekstra positief.

In de tussentijd is Hiemstra nog wel naar familie geweest. Ook ging hij aan het werk. Hij vindt het moeilijk om te zeggen hoe het nu met zijn omgeving gaat. "Er zijn een hoop klachten. Maar of dat nu corona is of de gewone griep. Het speelt in elk geval wel."