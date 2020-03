Woordvoerder MCL: "Nog maar één bezoeker per bezoekuur per patiënt"

Volgens Akkerman is het MCL niet het enige ziekenhuis dat deze maatregel neemt. "Deze afspraken, om de bezoekregeling te beperken, zie je overal in ziekenhuizen ontstaan nu. Nu het virus steeds moeilijker te traceren is, wil je alles voorkomen wat niet nodig is, om zo risico's op besmettingen te lopen. Alle maatregelen die wij nemen, zijn erop gericht om mensen die niet direct bij ons hoeven te zijn, om die ook niet binnen te laten komen."

De maatregel is belangrijk voor het ziekenhuis, om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. "Dat is ook om ons eigen personeel te beschermen, zodat we zo goed mogelijk door kunnen draaien en er kunnen zijn voor de mensen die ziek zijn en ons nodig hebben."