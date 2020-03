Omrop TIP: Kerken te koop

De Stichting Alde Fryske Tsjerken, die zo'n 50 jaar bestaat en nu 52 kerken in bezit heeft, kan al die kerkgebouwen niet overnemen. In het ergste geval wacht een aantal gebouwen de sloop. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de gemeenschap in het dorp of in de stad, maar ook voor het landschap. De kerken tekenen de skyline van Fryslân. Ze zijn bakens in het land en horen zo bij de identiteit van de provincie.