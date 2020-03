Zoektocht met sonarboot naar sporen misdrijf Cornjum

Donderdag en vrijdag werden de sloot en een groot gebied rondom de vindplaats ook al onderzocht door de politie en vrijwilligers van het 'Veteranen Search Team'. Bij deze actie werden een paar persoonlijke bezittingen van Grijpstra aangetroffen.

Karin Grijpstra werd op 23 februari dood aangetroffen in de sloot, in de omgeving van haar huis in Cornjum. Ze is waarschijnlijk om het leven gebracht. Er zijn tot nu toe 46 tips binnengekomen in verband met haar dood.