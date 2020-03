Christelijke scholen onderwijskoepel Fricolore zijn maandag open. ook Piter Jelles en Simon Vestdijk vooralsnog niet dicht

De scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk blijven vooralsnog ook open. "We hebben eerst eens op rijtje gezet hoe het met de aanwezigheid zit en op basis daarvan hebben we gezegd alle locaties zijn open. We zullen maandagmiddag opnieuw bekijken hoe het er dan voorstaat", vertelt bestuurder van OSG Piter Jelles Wiebe Wieling. "Op dit moment is het signaal vanuit de locaties: we kunnen het onderwijs op verantwoorde wijze verzorgen en hebben geen concrete ziektegevallen."