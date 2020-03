Christelijke scholen onderwijskoepel Fricolore zijn maandag open

De scholen voor voortgezet onderwijs van christelijke onderwijskoepel Fricolore zijn maandag gewoon open. Dat zegt Hans Wildeboer van het college van bestuur. Grote scholen als het Bogerman College in Sneek, Bornego in Heerenveen, Liudger in Drachten en Lauwers in Buitenpost, zijn allemaal onderdeel van Fricolore.