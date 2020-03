Mediabedrijf Geocast krijgt meer aanvragen voor livestreams door corona

Middels hun livestreams en video's kan Geocast verbindingen leggen tussen de locatie van een evenement en het publiek. Omdat veel zaken niet langer doorgaan, zoeken organisaties en bedrijven nu een oplossing bij een mediabedrijf als Geocast.

Live uitzenden

"Het begon eigenlijk afgelopen maandag al: toen waren er de eerste bedrijven die al een beetje vooruit gingen kijken", zegt eigenaar Wimer Algera. "Zij wilden kijken: wat voor alternatieven zijn er?"

Met hun livestreams en videoverbindingen zorgt Geocast ervoor dat veel evenementen nu wel online door kunnen gaan. "Mensen kunnen bij ons langskomen, maar we kunnen eventueel ook op locatie langskomen", legt Algera uit. "Dan nemen we camera's en microfoons mee, en zenden we het live uit." Bovendien werkt Geocast met webinars: in deze uitzendingen kunnen mensen live vragen stellen.

Meer producties achterelkaar

Algera verwacht dat het aantal aanvragen de komende tijd zal toenemen. Dan zal hij de uitzendingen eerder in zijn studio opnemen. "Zo kunnen we meer producties achterelkaar doen", zegt Algera.