Bousema blij dat Fryslân ook regenboogprovincie wordt: "De liefde heeft gewonnen"

CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma zei vrijdagavond in It Polytburo dat zijn partij na lang discussiëren de vlag nu toch wel bij het provinciehuis wil hebben. Eerder deze week gingen de FNP en 50Plus daar akkoord mee. Een meerderheid in Provinciale Staten is nu voor Fryslân als regenboogprovincie.

"Dat zijn prachtige stappen", zegt Bousema. Volgens hem is er nog veel te doen op het gebied van acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in Fryslân. Uit cijfers van meldpunt Tûmba blijkt dat discriminatie alleen maar groter worden.

"Ik heb het gevoel dat afgelopen week de liefde heeft gewonnen", zegt Bousema. "Blijkbaar begrijpen we nu wat beter waarom dit belangrijk is en waarom het ook goed is om hier met elkaar aan te werken. En dat die regenboogvlag ook voor ons staat, die staat voor ons Friezen. Dat moeten we ook niet vergeten. Die regenboogvlag en het beleid is er, omdat wij willen werken aan een vrijer, veiliger, vertrouwder en een open Fryslân."