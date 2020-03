Geen nieuwe coronagevallen in Fryslân

Twee van de negen gevallen werden vrijdag bekend: een vrouw uit Drachten en een medewerker van ziekenhuis Tjongerschans in Joure. De eerste coronagevallen in Fryslân werden dinsdag vastgesteld, dat ging om een man en vrouw van in de 50 uit Gorredijk.

De kaart met alle gevallen in Fryslân (bijgewerkt tot en met zaterdag 12.00 uur):