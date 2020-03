LIVEBLOG: Tiende coronabesmetting in Fryslân, coronahulpgroep op Facebook

De Nederlandse Olympische zwemmers gaan in verband met het coronavirus komende tijd in zwembad De Welle in Drachten trainen. "In Drachten hebben we de gehele leef- en trainingssituatie onder controle. Zo kunnen we de trainingen toch doorzetten. Daarnaast hopen we uiteraard dat de situatie in Nederland zich binnen afzienbare tijd zal stabiliseren", zei technisch directeur van de KNZB André Cats.

Evert-Jan Siderius, directeur fan Sportbedrijf Drachten: "Omdat Zwemcentrum De Welle vanaf afgelopen donderdagavond voor publiek volledig gesloten is, zijn we in staat om de topzwemmers van Nederland een afgesloten en veilige trainingsaccommodatie aan te bieden. Door korte lijnen met de KNZB en het CTO hebben we snel kunnen schakelen."