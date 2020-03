VIDEO: Coronavirus zet provincie op z'n kop

De maatregelen die het kabinet en het RIVM donderdag hebben afgekondigd, zorgen ervoor dat talloze activiteiten in de provincie geschrapt, omgegooid of verplaatst worden. Zo is NHL Stenden in Leeuwarden vanaf volgende week dicht. Ook in schouwburgen is niet veel te doen. Op een andere locatie is het juist erg druk: de supermarkten. Daar wordt flink gehamsterd, sommige schappen zijn helemaal leeg. In ziekenhuis MCL is een speciale afdeling opgezet voor de patiënten van het coronavirus,