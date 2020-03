Fryslân wordt als laatste regenboogprovincie, meerderheid in Staten voor

Met die regenboogvlag wordt de solidariteit met de homogemeenschap uitgedrukt. De vlag staat voor de hele LGBT+ gemeenschap, een term die staat voor een een grote diversiteit aan seksuele oriëntaties en seksen.

In It Polytburo zei fractievoorzitter Johan Tjalsma dat zijn partij 'om' is. Daarmee is er een meerderheid in Provinciale Staten voor de vlag. Tjalsma sluit niet uit dat zijn partij verdeeld zal stemmen, maar zelf is hij voor.

Ruime meerderheid

Eerder deze week gavan FNP en 50Plus ook aan voor de vlag te stemmen. Daarmee is er een ruime meerderheid voor de provincie Fryslân als regenboogprovincie.

In 2016 was het grootste deel van de partijen nog tegen de regenboogvlag. In april staat het onderwerp weer op de agenda van Provinciale Staten.