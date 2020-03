PODCAST: 'It Spûk fan de Skillige Piip'

Uitzending 8: It Spûk fan de Skillige Piip

In de Friese Wouden woonde lang geleden een oude, rijke en ontzettend gierige man. Hij was zo dol op zijn geld dat hij er wel drie keer per dag naar omkeek. Nadat hij twee keer een nachtmerrie had gehad over bandieten die zijn geld zouden stelen, besloot hij zijn geldkist te begraven. Hij sjorde op een nacht met zijn ezel de Skillige Piip over en begroef zijn geldkist in de grond. Om nog zo lang mogelijk van zijn geld te genieten, ging hij achterstevoren op zijn ezel terug naar huis. Maar dat ging natuurlijk niet helemaal goed... de ezel struikelde en de man viel en was op slag dood.

Jaren later worden dorpsbewoners geconfronteerd met een spook dat achterstevoren op een ezel bij de Skillige Piip ronddwaalt. Voor de geestenbezweerder van het dorp valt het niet mee om van het spook af te komen...