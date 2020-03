Conflict gemeente en ontwikkelaar over supermarkten Oosterwolde

Het bedrijf uit Hoogeveen kreeg al in 2017 een vergunning voor de bouw van een supermarkt aan 't Oost. De gemeente dreigt nu met het intrekking daarvan. Ze vindt dat dit kan, omdat Adelaarshart volgens de gemeente in al die jaren niks gedaan heeft met de vergunning.

In de tussentijd zijn er plannen gekomen om de Lidl-supermarkt in Oosterwolde te verhuizen van de Trambaan naar de Dertien Aprilstraat. Dat is tegen het zere been van Adelaarshart, dat naar de Raad van State stapte. Het Drentse bedrijf wil dat er kritisch gekeken wordt naar het bestemmingsplan.

Teveel concurrenten

Volgens Adelaarshart zouden er teveel supermarkten in het dorp komen als Lidl verhuist en de winkelbestemming van de Trambaan ook blijft bestaam. De vastgoedontwikkelaar stelt onder meer dat er daardoor twee concurrenten bij komen op die manier voor de locatie aan 't Oost.

De gemeente ziet het anders en dreigt met de intrekking van de vergunning. Ze vindt dat daarvoor alle seinen op groen staan.