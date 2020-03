Omrop Fryslân past programmering aan vanwege coronavirus

Al het nieuws over het coronavirus kan zowel in het Fries als het Nederlands gevolgd worden op Omropfryslan.nl en de Omrop-app via een liveblog.

Sommige programma's met publiek en gasten worden voorlopig niet of in een aangepaste vorm uitgezonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om programma's als Noardewyn Live, dat niet wordt uitgezonden, en Op & Ut, dat in aangepaste versie doorgaat.

In het radioprogramma Op & Ut van komende zaterdag zullen de gasten alleen telefonisch 'aanschuiven'. In de uitzending, met René Koster als presentator, kunnen mensen ook inbellen om te vertellen hoe zij hun tijd doorbrengen nu veel activiteiten en evenementen niet door kunnen gaan.

Live kerkdienst

In verband met het Coronavirus vervallen in Fryslân de komende weken bijna alle kerkdiensten. Om de Friezen toch een kerkdienst te laten beleven, zendt de Omrop komende zondag vanaf 10.00 uur live een dienst uit.

De dienst komt uit de Martinikerk in Franeker, met als voorganger dominee Sytze Ypma en Jochem Schuurman als organist. Een deel van het Kwartettekoar werkt ook mee aan de dienst. Bij de speciale kerkdienst zijn geen kerkgangers aanwezig. De live-uitzending is te volgen op televisie, radio en online.