MCL treft maatregelen om nieuwe afdeling op te zetten voor coronavirus

Noodzakelijke gevallen blijven welkom in de poliklinieken, maar het personeel van het ziekenhuis zal deze mensen specifiek vragen naar klachten die bij het coronavirus horen. Mocht een persoon een kleine klacht hebben die kan wijzen op een besmetting met het virus, dan worden zij via de eerste hulp het ziekenhuis in gelaten.

"Als het op een ander moment kan, proberen we het uit te stellen. Dat doen we met banners bij de voordeur, we geven het op de website aan en vandaag is ook besloten om de mensen die de polikliniek willen bezoeken stuk voor stuk te bellen. We willen ze helpen, maar als ze hier niet hoeven te zijn willen we dat liever niet. Er is wel begrip voor, mensen zijn doordrongen van het feit dat het serieus is," zegt Gerard Akkerman van het crisisteam van MCL.

Over afdeling M zegt Akkerman: "Het was een afdeling die sinds vorig jaar leegstond. Die afdeling staat nu al twee weken klaar voor coronapatiënten, maar wij doen hem nu open. Er zijn nog geen patiënten hier, maar we verwachten wel dat dit gaat komen. Er is geen personeel over in de zorg, dus vanaf maandag schorten we bepaalde operaties op. Een knie, of een operatie aan een neus bijvoorbeeld. Dat bekijken we van week tot week. Maar daardoor komen er mensen vrij die wij in kunnen zetten op die afdeling."

Volgens het ziekenhuis wordt de groep mensen met het virus steeds groter, daarom is er nu meer plaats nodig. Het aantal van 15 mensen op de nieuwe afdeling kan worden verdubbeld, maar daar begint het ziekenhuis voorlopig nog niet aan omdat dit een aanpassing van weer een groot aantal protocollen vraagt. "We hopen dat we één patiënt op een kamer kunnen houden, maar het echt niet meer gaat zou ook twee op een kamer kunnen worden. Het personeel dat hier werkt, werkt niet op andere afdelingen in het ziekenhuis, gaat niet naar het restaurant en bezoek aan de patiënten wordt zoveel mogelijk vermeden," zegt Akkerman.

Het ziekenhuis geeft aan dat de maatregels voor afdeling M genomen worden om zoveel mogelijk medewerkers en patiënten gezond te houden. "Als het echt nodig is, willen we er kunnen zijn. We zijn er klaar voor, maar als je ziet wat er in Italië en Noord-Brabant gebeurt, dan kun je er rekening mee houden dat er hier ook meer patiënten komen."

Eerdere maatregels

Eerder liet het ziekenhuis al weten zoveel mogelijk te zien naar het verplaatsen van en afspraak of het omzetten van een fysieke afspraak naar een telefonische afspraak. Ook vroeg het MCL al niet naar het ziekenhuis te komen als mensen klachten hebben die mogelijk bij het virus horen. Verder waren er al maatregelen voor het bezoekuur, is het priklaboratorium opgesplitst en worden er geen handen geschud in het ziekenhuis. Er gelden speciale protocollen voor de hygiëne.