Paar persoonlijke bezittingen gevonden bij zoekactie misdrijf Koarnjum

De politie is donderdag en vrijdag in Koarnjum op zoek geweest naar aanwijzingen die wat kunnen zeggen over het misdrijf en de dood van Karin Grijpstra. Eerst is de bodem van de sloot onderzocht en vrijdag heeft een zogenoemde 'Veteranen Search Team' een groot gebied doorzocht. Bij de acties zijn een paar persoonlijke bezittingen aangetroffen van Grijpstra.