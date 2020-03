Wat doet de apotheek van Oosterwolde en Appelscha met het coronavirus?

De apotheek nam deze maatregelen maandag. Ze vragen de medewerkers om zakelijke- en privéreizen uit te stellen en om sociale contacten die niet noodzakelijk zijn, zoals verjaardagen en bezoeken aan familieleden, te mijden. Voor de medewerkers was het even wennen dat het nu anders gaat in de apotheek. Maar nu de maatregels landelijk gelden, begrijpen meer mensen het. De apotheek vindt het belangrijk dat ze op alle tijden de zorg aan mensen kan verleden die nodig is.