Combinatie van gym en rekenen; interactief leren op Piter Jelles

De baskets hangen, de matten voor de salto's liggen klaar en ook de ouderwetse bok staat in de gymzaal van de Leeuwarder school Piter Jelles !mpulse. Maar in de hoek van de zaal staat een opvallend, futuristisch apparaat. Het lijkt op een lichtinstallatie, met geluidsboxen en een grote beamer. "Dit apparaat kunnen we inzetten om reken- en taalonderwijs te geven in de gymzaal. Zo combineer je dus lessen, ontzettend leuk", zegt dosint sport en spel Harry Verhaar.