Drie jaar cel voor man uit Noordwolde voor in brand steken Tesla's van advocate

De auto stond in de omgeving van de woning waar de advocate en haar twee kinderen sliepen. Ze werd twee keer wakker van het autoalarm. De advocate was in die tijd curator bij het faillissement van de CMS-werf in Leeuwarden. De brandstichtingen hadden daar mogelijk mee te maken.

Gerichte actie

Volgens de rechtbank was het in brand steken van de auto's een gerichte actie tegen de advocate. Mogelijk heeft de man uit Noordwolde de branden in opdracht en tegen betaling uitgevoerd.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum is gebleken dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij was daarnaast verslaafd aan speed en alcohol, en heeft in het verleden al eens eerder brand gesticht.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de levens van de advocate en haar kinderen in gevaar heeft gebracht.