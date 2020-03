Franeker apotheek qua dienstverlening in top van Nederland

In het onderzoek worden apotheken getest op de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten. Een belangrijk onderdeel zijn de zogeheten mystery guests die langskomen. Zij stellen vragen en komen vervolgens met een oordeel over hoe de medewerkers hun vragen beantwoordden en hoe ze met klanten omgingen.

Meerdere bezoeken

Zonder dat ze het wisten, kregen apothekersassistenten Marieke Dijkstra, Griet Hiemstra en Bianca van der Ree met een van die bezoeken te maken. Van der Ree zelfs twee keer. "Je hebt geen idee wie je voor je hebt. Voor jou is de man of vrouw dan ook gewoon een patiënt met een vraag. En zoals bij iedere patiënt probeer je die zo goed mogelijk te helpen met een afgewogen advies."

Dat er een bezoek was geweest, bleek achteraf pas via een oordeel per e-mail. Dat oordeel bleek keer op keer positief. De apothekersassistenten van De Hertog wisten goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en goed advies te geven.