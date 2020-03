Epke Zonderland als tweede naar rekstokfinale in Bakoe

Alleen Umit Samiloglu uit Turkije had een betere score: 14,266 punten. Alexy Rostov had dezelfde score als Zonderland. De finale is zondag.

Zonderland is de enige Nederlandse turner die nog in Azerbeidzjan is. De rest van de ploeg is al naar huis gegaan, omdat er bij een turner uit Spanje symptomen van het coronavirus werden geconstateerd.

Koppositie verstevigen

Epke Zonderland blijft wel in Bakoe. Hij wil zijn koppositie in het wereldbekerklassement verstevigen. De winnaar van de wereldbeker plaatst zich voor de Olympische Spelen. Zonderland zijn enige concurrent Hidetaka Miyachi doet niet mee in Bakoe. Hierna is er nog één wereldbekerwedstrijd in Doha. Volgens de Japanse turnbond doet Miyachi daar ook niet mee, maar Zonderland wil toch zien of hij uit kan lopen op Miyachi met een goede score.