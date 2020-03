De Wildeman in Lemmer opnieuw open: horeca en opleiding ineen

In april moeten de deuren weer open zijn. De ondernemers zetten het op in samenwerking met zorgbedrijf PerspektieV, die jongeren ondersteunt op meerdere woonlocaties in het noorden. "Wij creëren acht woon- en werkplekken waar jongeren, in een vertrouwd leerling-meesterklimaat, ervaring op kunnen doen in het horecavak," legt Dijkstra uit. jongeren kunnen in De Wileman ervaring opdoen. Een horecateam zal zich buigen over de begeleiding om het diploma te halen.

De Wildeman neemt ene belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van Lemmer. "Wij zijn dan ook erg trots. De Wildeman is een grote naam en wij willen de oude grandeur weer laten herleven. Dit beschouwen we als een serieuze uitdaging, één die de moeite waard is. Ik hoop dat de Lemsters dit ook gaan terug zien in hun 'Wildeman', in het eten en in de sfeer."