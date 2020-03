Culturele sector vreest gevolgen coronavirus: "Een financiële strop"

"We hadden gisteravond twee voorstellingen met in totaal 1200 mensen, dus we moesten stevig aan de bak om iedereen te kunnen bereiken", zegt Stef Avezaat, directeur van De Lawei in Drachten. "Dat is gelukt, men had er wel begrip voor dat het niet doorging. Iedereen doet zijn best om deze crisis het hoofd te bieden."

Hij vreest voor de gevolgen. "We zijn een kwetsbare sector en zullen in overleg met alle betrokken partijen naar de gevolgen moeten kijken, ik maak me zorgen over de kleine ondernemers. Misschien moet er een noodfonds komen, zodat we een goede doorstart kunnen maken."