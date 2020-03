Groenteman Boonstra: "Komende weken geen vrijdagmarkt, kan niet missen"

Andere reacties waren er natuurlijk ook. "Ik ben niet bang hoor, ik geef ook iedereen gewoon een hand", zei een oudere persoon. Een andere zei dat we niet in de paniek moeten schieten: "We moeten wel realistisch blijven". Een koopman zat meer in over zijn ouders dan over zijn handel: "Zij zijn in de tachtig, voor hen ben ik wel bezorgd. Voorlopig maar niet op bezoek, het is beter om te bellen..."