Chirurg Tjongerschans heeft coronavirus; vijf collega's met klachten

"Hij vertoonde eigenlijk nauwelijks klachten en heeft daarom tot en met woensdag gewoon gewerkt. Hij hoorde donderdagochtend, nog voordat hij aan het werk ging, dat hij in contact was geweest met een andere persoon die besmet bleek met het coronavirus", legt Daan van den Broek van ziekenhuis Tjongerschans uit. De man liet zichzelf testen en daar kwam donderdagavond uit dat hij inderdaad besmet was.

Contactonderzoek onder patiënten

Hij verblijft samen met zijn vrouw en kinderen in thuisisolatie. GGD Fryslân heeft intussen een contactonderzoek opgezet, in samenwerking met Tjongerschans. "Daar zijn we direct mee gestart. De patiënten die contact met hem hebben gehad en nu nog in ons ziekenhuis liggen, vertonen vooralsnog geen klachten. We blijven hen goed monitoren." Dat gebeurt ook als zij naar huis gaan. Er wordt ook een contactonderzoek gedaan naar ziekenhuisbezoekers die alleen kort contact hebben gehad met de man.

Vijf medewerkers hebben klachten

De medewerkers van het ziekenhuis die contact hebben gehad met hun positief geteste collega zijn op de hoogte. "In totaal hebben vijf medewerkers klachten. Die klachten variëren van hoesten en neusverkoudheid. Uit voorzorg blijven zij thuis en ze worden ook getest." De medewerkers en patiënten zijn flink geschrokken van het nieuws.