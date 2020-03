GGD: "We kunnen lang niet iedereen meer testen, virus gaat te hard rond"

Er komen dus steeds meer besmettingen bij die onder de radar blijven. "Dat heeft niet zozeer te maken met een tekort aan testmateriaal. Het 'management outbreak team' brengt in kaart hoe het virus het beste te lijf kan worden gegaan. Eerder was dat met bemonsteren en contact- en bronnenonderzoek, nu is dat op een andere manier," seit De Graaf.

"Topje van de ijsberg"

Alle mensen die thuis zitten met het virus worden niet per se op de voet gevolgd. "Wat we wel nauwgezet volgen zijn de ernstige ontwikkelingen als personen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten, daar krijgen we uiteraard bericht van." Dat is ook belangrijk voor het in kaart brengen van het virus, voor zover dat kan. "Op basis van het topje van de ijsberg en ervaringscijfers uit andere landen kun je iets zeggen over de gemiddelde cijfers hier."

Verder legt De Graaf uit dat er opgeschaald is bij GGD Fryslân. "Dat betekent dat bepaalde mensen andere dingen laten liggen. Het vaccineren van jongeren wordt bijvoorbeeld in bepaalde gevallen uitgesteld, zodat we handen vrij hebben."