Toename woninginbraken in Buitenpost

Het betrof een woning aan de Bernhardlaan. De inbrekers kwamen binnen door een ruit te forceren. Het is onduidelijk wat er buitgemaakt is.

De politie signaleert de afgelopen weken naar eigen zeggen een toename van het aantal inbraken in het dorp. Ze roept mensen op om direct 112 te bellen als ze iets verdachts zien, of een inbraak op heterdaad. Wie informatie heeft over de inbraken kan bellen met 0900-8844.