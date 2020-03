FNP Noardeast-Fryslân: meer ruimte nodig voor woningen

De FNP ziet het naar eigen zeggen als een ambitieus project dat een geweldig positief effect kan hebben op zowel Holwerd als de hele regio. "In verhouding tot een paar jaar geleden zijn we in Holwerd van een groot overschot aan woningen naar een nijpend tekort gegaan in Holwerd. Dat onderstreept de stuurgroep Holwerd aan Zee."

Volgens de fractie is het de vraag waar mensen straks moeten wonen in niet alleen Holwerd, maar ook in andere dorpen. "Geef onze dorpen de ruimte en verkwansel de woningcontigenten niet zomaar aan grotere plaatsen of andere regio's."