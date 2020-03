LIVE: Extra radio-uitzending: stuur uw vragen over het coronavirus

Vanwege het coronavirus komt Noardewyn Live vrijdagmiddag te vervallen. In plaats daarvan is er een extra uitzending van De Middei fan Fryslân. Luisteraars kunnen hun vragen over het coronavirus insturen, er zitten dan deskundigen in de studio om die vragen te beantwoorden. De vragen kunnen na 12.00 uur worden ingestuurd via de Omrop-app en via 06-20499199. Vanaf 13.00 uur kan er ook gebeld worden met de studio.