LIVEBLOG: Nu negen coronabesmettingen; hbo-scholen en universiteiten twee weken dicht

Zakelijke reizen en bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Het gaat daarbij niet alleen om het bezoeken van congressen en symposia, maar ook om werkbezoeken en overleggen. Ook privé zijn er beperkingen. Hilbers: "We vragen het bezoek aan familie en vrienden uit te stellen, als daarvoor gereisd moet worden. En ook het omgekeerde is van toepassing." In het uiterste geval is De Drie Stellingen bereid de annuleringskosten van een reis voor haar rekening te nemen als een verzekering die kosten niet dekt. "We zetten alles op alles om medicatie te kunnen blijven leveren", geeft Hilbers aan. "Deze maatregelen hebben we afgelopen maandag al ingevoerd."

In de apotheken in Oosterwolde en Appelscha wordt met gescheiden teams gewerkt. Een koerier die pendelt tussen beide vestigingen komt niet verder dan een sluis in de apotheek.