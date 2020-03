LIVEBLOG: Hbo-scholen en universiteiten twee weken dicht vanwege coronavirus

Bijna 9.000 projecten waren er voor vrijdag en zaterdag aangemeld voor de grote vrijwilligersactie NLdoet van het Oranje Fonds. Maar in verband met het coronavirus heeft het Oranje Fonds een oproep gedaan aan alle vrijwilligersorganisaties om alle klussen uit te stellen. Rondom in Fryslân zouden vrijwilligers aan de slag met allerlei projecten. Op Schiermonnikoog werden verspreid over twee dagen zo'n 270 vrijwilligers verwacht. Zij zouden de stranden schoonmaken.

Een team van het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee had zijn hulp aangeboden om afval op te ruimen. Ook individuele vrijwilligers uit het hele land zouden naar het eiland komen. "We hebben contact gehad met de GGD en het RIVM en het is op dit moment niet verstandig om het te laten doorgaan. De gezondheid van iedereen gaat voor", zegt boswachter Cynthia Borras van Natuurmonumenten. "We zullen het evenement gewoon verplaatsen naar een beter moment."