PKN Classis Fryslân ontraadt kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten klein

De regering stelt dat er geen bijeenkomsten gehouden moeten worden met meer dan 100 mensen maar de KPN stelt hun kerken dus voor om ook de andere diensten niet meer te doen omdat de kans op besmetting dan ook aanwezig is. Volgens dominee Beekman zijn er veel oudere gemeenteleden en die zijn het meeste kwetsbaar. Ook zijn de ruimten van kerken vaak aan de kleine kant.

Diensten zouden als dat mogelijk is wel in kleinere kringen gehouden kunnen worden, om ze op te nemen en op internet of via de televisie uit te zenden. Dat zou dan met een voorganger en een paar kerkraadsleden opgenomen kunnen worden. Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk in samenwerking met de EO een korte meditatie uit.

Rouw- en trouwdiensten

Rouwdiensten en ook trouwceremonies zouden volgens de PKN zoveel mogelijk in besloten kring moeten worden gehouden. Bij het condoleren zou na de richtlijnen van het RIVM gekeken moeten worden: lichamelijk contact zoveel mogelijk mijden.

PKN vindt dat de catechisatie wel door kan gaan, maar dat pastorale bezoeken aan kwetsbare mensen beter even niet plaats kunnen vinden.