Het regent afzeggingen van evenementen vanwege coronamaatregelen

Tot 1 april wordt er niet gevoetbald in de ere- en eerste divisie. Cambuur-directeur Ard de Graaf heeft alle begrip voor de nieuwe maatregelen. "Ik denk dat het logisch is, gisteren hebben we bij elkaar gezeten in de wetenschap dat de situatie elk moment zou kunnen veranderen, en die is veranderd. De mensen die daar verstand van hebben, hebben dat nu gedaan. Daar moeten we ons allemaal aan conformeren."