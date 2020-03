Nederland kan grote containerschepen mogelijk toch keren boven eilanden

Sinds 31 oktober 2019 adviseert de Kustwacht containerschepen die langer dan 300 meter en breder dan 40 meter zijn om voor de noordelijke route te kiezen bij stormachtig weer. Het gaat dan om golven van 5 meter of hoger. Dat heeft te maken met alles wat rond MSC Zoe gebeurd is. In totaal hebben nu 23 schepen dat advies gekregen. Vier daarvan hebben dat advies niet opgevolgd. Waarom is lang niet altijd duidelijk, maar volgens de Kustwacht kan zoiets te maken hebben met de windrichting. Met een wind uit het zuidwesten of zuiden ligt de zuidelijke route in de luwte en zijn de golven op de noordelijke route hoger.

Schepen die uit Duitsland komen, krijgen van dat land geen advies om een andere route te kiezen. De Duitsers wachten de onderzoeken naar de oorzaak van de containerramp met de MSC Zoe af.

Dwingen kan toch

Maar volgens een deskundige kan Nederland grote containerschepen die het advies van de Kustwacht niet opvolgen toch dwingen verder van de Waddeneilanden te varen. Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie: "Ik ben nu van plan om in het eerstvolgende debat dat we nog deze maand gaan hebben met de minister opnieuw het voorstel te doen om een tijdelijke noodmaatregel te treffen. Nederland kan meer doen om het Wad te beschermen en Nederland moet meer doen."

Manier van beschermen

Een ander punt dat bovendrijven kwam, is dat sinds de Wadden twintig jaar geleden de status van een speciaal beschermd gebied krijgen, er nooit meer gekeken is naar of er iets moet veranderen aan de manier waarop het gebied beschermd wordt. "Sindsdien is er enorm veel veranderd. Zo is bijvoorbeeld de containerzeevaart explosief gegroeid. Het verbaast mij wel dat er in de tussentijd nooit gekeken is of die risico's niet ongelofelijk zijn toegenomen", zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Zij wil dat er wordt gekeken naar strengere maatregelen om de kust te beschermen.