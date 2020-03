Extra maatregelen coronavirus: drukker bij GGD, scholen blijven wel open

Scholen blijven open

De scholen mogen vooralsnog wel open blijven. Anne Leijenaar, voorzitter van Fricolore, een scholengemeenschap met 16 scholen in Fryslân en Flevoland, is daar blij mee. "Op het moment denk ik dat het goed is, we willen graag het onderwijs doorzetten en als kinderen thuiszitten wordt dat lastiger."

Wel zijn de scholen bezig met maatregelen. "De gezondheid staat voorop. Dus als kinderen last hebben van alle klachten die in de berichtgeving genoemd zijn, moeten ze thuisblijven. Ze moeten eerst uitzieken voordat ze weer naar school komen."

Crisisteams

Fricolore bereidt zich wel voor op een mogelijke sluiting. "Op alle scholen is een crisisteam bezig om zich voor te bereiden op verdere maatregelen, en dat betekent dat we dan nadenken over leren op afstand. Kinderen hebben allemaal studiewijzers, die zijn digitaal te benaderen, en wellicht kunnen we ook lessen opnemen die de kinderen thuis kunnen bekijken. Dat zijn een aantal dingen die we aan het onderzoeken zijn."