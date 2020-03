Dhani Hoekstra gestopt met hongerstaking: "Een behoorlijke opluchting"

De 41-jarige Hoekstra was wanhopig, omdat de fundering van zijn huis langzaam in Ten Post langzaam verzakte door aardbevingsschade. Hij zag geen andere oplossing dan zijn huis te verkopen, maar dat zou hem een financiële schade van 150.000 euro opleveren.

Nog geen oplossing

Na ruim een maand niet eten, gaat het wel redelijk met Hoekstra. "Het is een behoorlijke opluchting, dat wel. Vijf weken lang is natuurlijk best lang", vertelt hij. Maar het totale probleem is nog niet opgelost. "Het is nog niet op zijn einde gekomen. De hongerstaking wel, maar beloftes moeten eerst nog nagekomen worden. Daar is het nu wachten op."

Vooral de eerste weken van de hongerstaking had Hoekstra het zwaar. "Dan is er echt nog het hongergevoel, maar op een gegeven moment gaat dat weg en kom je in de fase dat het eten je tegen gaat staan. Lichamelijk voel je dat wel, de spieren beginnen zeer te doen. Maar het is niet heel erg tegengevallen, ik had het zwaarder verwacht."

Op spoedlijst

Hoekstra heeft wel bereikt dat hij nu op een spoedlijst komt. Dat betekent dat er binnen vier maanden gekeken moet worden of zijn woning bouwkundig verstevigd kan worden en gaat worden. "En dan wordt er uiteindelijk bepaald of hij inderdaad verstevigd wordt of gesloopt en opnieuw gebouwd. Ik verwacht het laatste."

Vanuit de hongerstaking is er een stichting opgezet, door Friezen: Stichting Maatschappelijk Collectief Mijnbouw Schade. Die stichting zal met de NAM om tafel, voor Fryslân en Groningen, in het kader van de aardbevingen.